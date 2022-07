Konzerte, Festivals und Theater : Ticket zurückgeben wegen Corona - welche Rechte haben Verbraucher?

Bonn Konzerte, Festivals und Events sind trotz Pandemie wieder angelaufen. Doch was, wenn man selbst an Corona erkrankt oder das Konzert abgesagt wird? Wir erklären, welche Rechte Ticketkäufer jetzt haben.

Monate im Voraus sichern sich Fans oft ihre Tickets für Konzerte und Festivals. Doch was passiert, wenn am Tag des Events etwas dazwischen kommt, man selbst an Corona erkrankt oder die Veranstaltung abgesagt wird? Wir geben einen Überblick über die aktuellen Verbraucherrechte.