Erste Einblicke der dritten Staffel Trailer verrät Startdatum von „7 vs. Wild“

Eigentlich hatte Youtuber und Survival-Experte Fritz Meinecke 2022 in einem Live-Stream das Ende von „7 vs. Wild“ ankündigt. In diesem Winter folgt überraschend doch noch eine dritte Staffel der Erfolgsshow. Der Trailer verrät jetzt das Startdatum der dritten Staffel. Ab dem 29. November erscheint „7 vs. Wild“ auf YouTube. Vorab soll die Serie bereits exklusiv auf Freevee laufen.