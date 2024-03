Besonderer Wunsch zur 50. Folge Frühlingsstaffel von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ wird länger

Die Produktionsarbeiten zur neuen Staffel von Joko und Klaas gegen ProSieben haben begonnen. Das geht aus einem Bericht des Online Magazins DWDL hervor. Die kommende „Frühjahrsstaffel“ der Show startet demnach früher und dauert auch länger. Die erste der insgesamt sechs Folgen der Show wird bereits am 9. April ausgestrahlt. Die vergangenen Staffeln bestanden nur aus fünf Folgen. Außerdem gibt es auch ein Jubiläum zu feiern. In der kommenden Staffel steht die 50. Folge der beliebten Dienstagabendshow an. Dafür sollen sich Joko und Klaas etwas Besonderes gewünscht haben. Welchen Wunsch die beiden haben, ist aber noch unklar, aber „alles ist möglich“, verkündet Pro Sieben auf dem Kurznachrichtendienst X.