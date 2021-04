Erfolgsserie auf Amazon Prime Video : Cast für zweite Staffel „Last One Laughing“ steht fest

Cast für zweite Staffel „Last One Laughing“ steht fest

Eine Szene aus der ersten Staffel „Last One Laughing“. Die zweite Staffel soll im Herbst erscheinen. Foto: dpa

Bonn Die erste Staffel der Serie „Last One Laughing“ hat bei Amazon Prime Video Streaming-Rekorde gebrochen. Nun hat der Streamingdienst den Cast für die zweite Staffel bekanntgegeben. Mit dabei sind auch drei alte Bekannte.

Dass das Comedy-Format „Last One Laughing“ eine zweite Staffel bekommt, hat Gastgeber Michael „Bully“ Herbig vor Kurzem bereits bekanntgegeben. Nun hat Amazon mitgeteilt, welche zehn Comedians in den neuen Folgen darum kämpfen werden, nicht zu lachen. Neu mit dabei sind Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Ries und Tahnee. Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer kehren nach ihren Auftritten in der ersten Staffel noch einmal zurück. Die neuen Folgen sollen im kommenden Herbst bei Prime Video zu sehen sein, teilt der Streamingdienst mit.