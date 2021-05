Neuer GA-Newsletter : Bonn Appetit!

Bonn Wie essen wir? Was essen wir? Mit wem essen wir? Wo essen wir? Wichtige Fragen für viele Menschen. Der neue GA-Newsletter „Bonn Appetit“ beschäftigt sich mit allen Themen, die Genussmenschen und Besseressern auf der Zunge liegen.

Für den Einen hat Essen eine rein funktionelle Bedeutung. Kohlehydrate, Fette, Vitamine, Eiweiß, Ballaststoffe – was den Organismus am Laufen hält. Für andere ist Essen ein hochkulturelles Ereignis. Sternerestaurant, Degustationsmenü, ausgesuchte Weine, perfekter Service. Genuss in Vollendung, bei dem Geld keine Rolle spielt. Die Nächsten drücken mit dem, was sie zu sich nehmen, eine Weltanschauung aus: Verzicht auf Fleisch und andere Produkte, die sie für ethisch bedenklich halten. Ich bin, was ich esse.