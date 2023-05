Neue Filiale der Franchise-Kette “3H‘s Burger & Chicken“ verkauft Burger nahe der Bonner Oper

Rustikale Holztische mit schwarzen und hellbraunen Lederpolster-Stühlen arrangieren sich mit einer langen Tafel nebst Barhockern. An einer langgezogenen Holzpaneelen-Wand sind Zweier-Tische mit weiteren Barhockern befestigt. Hingucker im Eingangsbereich ist ein knallrotes Vintage-Fahrrad, das an der Wand montiert ist und mit seinen beiden Rädern den doppelten Buchstaben „O“ im Schriftzug „I feel good today“ bildet. Im Erdgeschoss finden 40 Gäste Platz, weitere 32 Plätze bietet das Untergeschoss, in das ebenfalls Tageslicht fällt. Eine Außenbewirtung existiert nicht.