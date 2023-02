Traditionelle Küche : Diese Restaurants servieren an Aschermittwoch Fischgerichte

Diese Restaurants servieren an Aschermittwoch Fischgerichte

Bonn Das Ende der Karnevalssession und der Beginn der Fastenzeit wird traditionell mit dem Fischessen am Aschermittwoch eingeläutet. Ein Überblick über Restaurants in der Region, die Fischspezialitäten anbieten.

Das Bundeshäuschen Bonn

Inmitten von Spazier- und Radwegen liegt das Bundeshäuschen am Oberkasseler Rheinufer. Rund um Aschermittwoch herum werden dem Fisch hier gleich zwei Wochen gewidmet. An Aschermitttwoch findet das traditionelle Fischessen mit diversen Fischspezialitäten statt.

Schützenhof Bonn

Der Schützenhof Bonn tischt an Aschermittwoch ein umfangreiches Buffet auf. Geräucherte Bachforelle, Rotbarschfilet, Matjeshappen und Hummerrahmsuppe sind nur einige der zahlreichen Spezialitäten, die den Fischhunger der Gäste stillen sollen.

Hotel Clostermanns Hof

Bei der Veranstaltung „Food Varieté“ erwarten Gäste zahlreiche Fischspezialitäten, die in kleinen Schalen serviert und nach Herzenslust nachbestellt werden können.

Am 20. Februar werden Bonns Straßen bunt, laut und jeck: Der Rosenmontagszug zieht dann durch die Innen- und Altstadt. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Gut Grossenbusch Bonn

Jedes Jahr veranstaltet das Gut Grossenbusch ein Fischbuffet zu Aschermittwoch. Das Buffet ist in drei Gänge aufgeteilt, zu denen je vier bis sechs Speisen angeboten werden. Highlights sind unter anderem die Fischspezialitäten aus der Räucherkammer, Doradenfilet auf Ratatouille und Lachstatar-Crostinis.

Restaurant Schneider Junior

Unter dem Motto „lecker Fisch op dä Tisch“ veranstaltet das Restaurant Schneider Junior an Aschermittwoch das traditionelle Fischessen.

Uhrmacher’s Restaurant

Seit zwölf Jahren bietet Uhrmacher’s Restaurant frische und saisonale Küche am Yachthafen von Oberwinter an. Nach den knapp zweiwöchigen Betriebsferien startet das Restaurant mit dem traditionellen Fischessen an Aschermittwoch seinen Betrieb.