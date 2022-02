Maritimes Flair : Türkisches Fischrestaurant „Mares“ öffnet in Bad Godesberg

Fisch steht im Mittelpunkt: Chefköchin Nadia Götten (2. von rechts) und das Team vom Restaurant Mares Foto: Barbara Frommann/BARBARA_FR0MMANNN

Bad Godesberg An die Stelle der ehemaligen McDonald‘s-Filiale in Bad Godesberg tritt nun das Restaurant „Mares“. Neben einer breiten Auswahl an Fisch und anderen türkischen Speisen möchte es mit seinem maritimen Flair bestechen.



An die ehemalige Bad Godesberger McDonald‘s-Filiale am nördlichen Ende der Koblenzer Straße erinnert nichts mehr. Nach fünf Monaten Umbau hat Inhaber Musa Dönmez sein türkisches Fischrestaurant Mares eröffnet, schräg gegenüber dem Ännchenplatz.

Dank der Panorama-Fensterfront ist das einladende maritime Flair weithin sichtbar: tragende Säulen in Hellblau und Türkis, rot-weiße Rettungsringe an den Wänden, ein antiker Taucherhelm aus Metall und eine große Foto-Tapete vom alten Istanbuler Hafen. Dazu helle Holztische, gemütliche Ledersessel in Hellgrau und eine extralange, dunkelblaue Sofa-Bank an der Fensterfront.

Bereits kurz nach der Eröffnung hat sich der runde, von Regalen eingerahmte Captain‘s Table als Lieblingsplatz vieler Gäste entpuppt. Von nahezu allen 62 Plätzen des Restaurants aus fällt der Blick auf die gut bestückte Fischtheke und die offene Küche des Hauses. „Ein Besuch bei uns soll für den Gast wie ein Urlaubserlebnis sein“, sagt Chefköchin Nadia Götten. Ab dem Frühjahr soll eine Terrasse vor dem Haus weiteren 60 Gästen Platz bieten.

Die Speisekarte bietet zum Beispiel türkische Rote-Linsen-Suppe (4,50 Euro), mediterrane Fischsuppe (5,90 Euro), gegrillten Oktopus auf Ofengemüse mit Zitronendressing (8,50 Euro), Linguine aglio e olio mit Kirschtomaten, gebratenen Garnelen und Petersilie (11,50 Euro), eine ganze gegrillte Dorade mit Salat und Beilage nach Wahl (10,90 Euro), gegrillten Wolfsbarsch mit Salat oder gegrillten Loin vom Lachs mit Salat (jeweils 12,90 Euro). Zu den Beilagen gehören unter anderem Kartoffel-Wedges (3,50 Euro) oder Buttergemüse (je 3,90 Euro).

Als Desserts stehen zwei Positionen zur Wahl: die Crème brûlée mit frischen Früchten (4,90 Euro) und türkische Helva mit Eiscreme (4,50 Euro).

Im Mares werden keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt. Es gibt Softdrinks wie Coca-Cola (auch Zero) oder Mezzo Mix (je 0,33l und 2,60 Euro), verschiedene Geschmacksrichtungen von Gazoz (0,2l je 2,20 Euro) oder auch Eistee in den Varianten Lemon und Pfirsich (0,33l je 2,90 Euro). Türkischer Tee kostet 1,20 Euro, frischer Minztee 2,90 Euro, hinzu kommen etwa Espresso (1,90 Euro) und Cappuccino (2,90 Euro).

Info: Mares, Koblenzer Str. 2, 53173 Bonn-Bad Godesberg, Tel. (0228) 35 05 56 86. Geöffnet Mo-Sa 12-22h, So 14-22h. Kein Ruhetag