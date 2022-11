GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region sind barrierefrei

GA gelistet : Diese Sterne-Restaurants gibt es in Bonn und der Region In der neuen Ausgabe des Gourmetführers "Guide Michelin" haben sieben weitere Restaurants in NRW einen Stern bekommen. Der GA zeigt hier zehn der Sterne-Restaurants in Bonn und der Region die ihre Auszeichnung verteidigen konnten oder einen neuen Stern erhalten haben.