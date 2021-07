Essen gehen : Das sind die besten Restaurants in Bonn

Blick in das Yunico in Bonn. Foto: Yunico

Service Bonn Ob Imbiss-Bude oder Sterne-Restaurant, beim Thema Essen hat Bonn einiges zu bieten. Wir geben einen Überblick über das große Angebot. Mit dabei sind nicht nur gehobene, sondern auch preiswerte Restaurants.



Wo kann man in Bonn am besten essen gehen? Von Sterne-Restaurant bis zum Imbiss, von Michelin bis zum soliden Mittagstisch: Wir stellen die beliebtesten Restaurants der Stadt vor.

Was sind die beliebtesten Restaurants in Bonn?

Besonders gut bewertet werden bei Google unter anderem die Bonner Restaurants mit gehobenerer Küche. Dazu zählt auch das Sterne-Restaurant Halbedel's Gasthaus. Sieben Jahre nach seiner Meisterprüfung, die Rainer-Maria Halbedel 1976 in Berlin absolvierte, erhielt der Godesberger Koch bereits seinen ersten Michelin-Stern, den er bis heute hält. In seine klassisch-französische Küche bindet er moderne Elemente ein.

Auch das Strandhaus ist etwas für Feinschmecker, die Wert auf gemütliches Ambiente legen. In der Altstadt gelegen, setzt das Strandhaus auf maritime Details und natürlich gutes Essen. Von Kaninchenrücken-Filet über rosa gebratenes Lammsteak bis zum Ananascarpaccio - hier kann man leckere Gourmetküche genießen. 2020 wurde das Restaurant von OpenTable-Gästen als eines der besten Restaurants ausgewählt.

Lecker essen bei angenehmer Atmosphäre kann man auch im El Tarascon, dem argentinischen Steakhaus mit Holzkohlegrill in Poppelsdorf. Das Restaurant wird seit mehr als 20 Jahren als Familienbetrieb geführt und setzt bei allen Zutaten, vor allem natürlich beim Fleisch, auf Qualität und Frische. Es gibt auch eine große Auswahl an Weinen.

Auch die gehobene italienische Küche des Restaurants Il Melo in der Bonner Südstadt erfreut sich in den Bewertungen auf Google großer Beliebtheit. Hier gibt es feinste italienische Küche abseits von Pizza.

Gut essen gehen in Bonn geht auch günstiger. Zum Beispiel bei Burrito Rico nahe des Hauptbahnhofs Hier gibt es frisch zubereitete Burritos bereits ab fünf Euro. Die KostBar ist ein günstiger Anlaufpunkt für jeden Suppenliebhaber. Die KostBar ist ein Angebot des Caritasverbandes in Bonn, das arbeitlosen Menschen neue Perspektiven öffnen soll. Neben täglich wechselnden Suppen gibt es in dem Restaurant auch selbst gebackenen Kuchen und verschiedene Salate. Darüber hinaus haben wir weitere Tipps zusammengestellt, wo man in Bonn für wenig Geld essen gehen kann.

Restaurants in Bonn mit Mittagstisch

Ob in der Mittagspause oder als Stärkung beim Stadtbummel: Ein guter Mittagstisch ist Gold wert. In Bonn gibt es viele Möglichkeiten, mittags eine Kleinigkeit oder auch eine vollwertige Mahlzeit zu essen. Eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte bietet das Weinbistro La Cigale an der Friedrichstraße in der Bonner Innenstadt. Der Lunch inklusive eines Glases Wein oder Wasser sowie eines Espresso kostet zwischen 18,90 und 21,90 Euro.

Auch im Restaurant Oliveto, das sich im Ameron Hotel Bonn Königshof befindet, gibt es mittags ein hochklassiges Menü, vornehmlich aus der italienischen Küche. Die Gerichte kosten zwischen 14 und 30 Euro.

Neben Frühstück bietet das Pendel am Friedensplatz eine wechselnde Wochenkarte zum Mittagessen an. Gäste können zwischen 11.30 und 17 Uhr zwischen zwei Mittagsmenüs wählen. Das erste Menü kostet 7,90 Euro, das zweite 8,90 Euro. Mindestens eines der angebotenen Gerichte ist vegetarisch.

Im Herzen von Duisdorf befindet sich seit 2009 das Bistro Eselchen. Neben Frühstück und Kuchen bekommen Besucher dort auch täglich wechselnde, warme Gerichte im Mittagstisch. Die Speisen kosten zwischen 8,50 und 10 Euro. Darüber hinaus haben wir weitere Restaurants in Bonn aufgelistet, die ein gutes Mittagessen anbieten.

Sterne-Restaurants in Bonn und der Region

Insgesamt gibt es in NRW ganze 50 Sternerestaurants. Auch in Bonn und der Region gibt es neben Halbedel's Gasthaus weitere Restaurants, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. So etwa am Bonner Bogen hoch über dem Rhein auf der obersten Etages des Kameha Grand Hotels in Bonn-Oberkassel: Im Yunico Japanese Fine Dining fusioniert der Koch des Jahres 2013, Christian Sturm-Willms, mit Sushi-Meister Mitsuhiro Masutani die klassisch-japanische mit der mediterran-französischen Küche.

Mit zwei Sternen wurde Hans Stefan Steinheuers Restaurant "Zur Alten Post" in Bad Neuenahr-Ahrweiler bereits geadelt. Das Zusammspiel von Aromen, ein Weinkeller, der keine Wünsche offen lässt und stilvolles Ambiente verleihen Steinheuers Restaurant das gewisse Etwas.

Ebenfalls in Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt das historische Gasthaus Sanct Peter, das mit einem Stern belohnt wurde. Das Gasthaus existiert seit 1246, dort können Gäste die Restaurant-Vielseitigkeit des Ahrtals unter einem Dach erleben. Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Gasträumen, die alle mit unterschiedlichen Speisekarten begeistern.

Die besten China-Restaurants in Bonn

Seit den 1990er Jahren ist die asiatische Küche in Deutschland fest etabliert. Das erste asiatische Restaurant in Bonn eröffnete bereits in den 1960er Jahren. Und in diesen Restaurants in Bonn und der Region lassen sich asiatische Köstlichkeiten heute genießen. Malaysische Currygerichte, japanisches Sashimi, koreanisches Kim-Chi, typisch thailändische Tom-Yam-Gung-Suppen sowie vietnamesische Gerichte bietet etwa das Restaurant Tao am Hochkreuz Bonn an.

Mit kleinen Herzen, die deutsche Übersetzung von "Dim Sum", in Form von traditionellen kantonesischen Häppchen, möchte sich das Lokal Dim Sum am Bonner Markt von asiatischen Schnellrestaurants und All-you-can-eat-Buffets abheben.Hier werden die dampfgegarten Häppchen in charakteristischen Bambuskörbchen serviert.

Nicht nur japanische, auch koreanische, thailändische und indische Gerichte sind auf den Speisekarten der Makiman-Restaurants zu finden. Durch diese Einflüsse möchte die Inhaberin, London Ha, die strengen Küchen Japans, Chinas, Koreas, Thailands und Indiens modernisieren und europäisieren. Drei Restaurants sind in Bonn verteilt.

In jedem Makiman-Lokal steht auch Sushi auf der Speisekarte. Doch nicht nur dort - in Bonn gibt es einige Möglichkeiten, Sushi essen zu gehen. In der Kugelfisch Sushi Bar in Poppelsdorf werden traditionelle Gerichte mit neuen, ungewöhnlichen Zutaten kombiniert und angerichtet. Die Ichiban Sushibar liegt unmittelbar am Hauptgebäude der Universität und bietet eine große Auswahl an japanischen Spezialitäten an. Die frische Zubereitung kann von der Theke aus beobachtet werden. Die Ichiban Noodlebar ist zudem das einzige auf Nudelsuppen spezialisierte Schnellrestaurant in Bonn.

In Bonn gibt es eine Vielzahl an Restaurants mit indischer Küche - auch hier hat man die Qual der Wahl. Im Taj India Restaurant an der Kölnstraße kann man in prunkvoller Kulisse das reichhaltige Angebot genießen - auf der Karte stehen neben indischen Spezialitäten auch Pizza und Pasta. Ebenfalls hoch im Kurs steht in Bonn das Taste of India, das in Bonn ein nord- und ein südindisches Restaurant unterhält. Wer indische Küche mag, kommt auch am Restaurant Mogul in der Altstadt nicht vorbei. Hier gibt es eine große Auswahl an Currys mit verschiedenen Schärfegraden. Auch das Restaurant Indian Palace in Bad Godesberg erfreut sich großer Beliebtheit. Auch deshalb, weil im Indian Palace die Auswahl besonders groß ist: Von Pakoras zur Vorspeise über Tikkas oder Tandooris bis zu Desserts wie Raagula, Kulfi oder frischen Früchten mit Eis lässt das Indian Palace keine Wünsche offen.

Gute vegane und vegetarische Restaurants in Bonn

Auch für Vegetarier und vor allem Veganer gibt es in der Bonner Restaurantlandschaft einige Möglichkeiten, lecker essen zu gehen. In Cassius Garten an der Maximilianstraße gibt es vor allem viele leckere Salate, aber auch Kuchen und Eis. Und nicht nur für Vegetarier, auch für Veganer und Allergiker gibt es ein großes kulinarisches Angebot.

Jede Menge frischer Säfte, aber auch Salate, Suppen und diverse Pfannkuchen ohne Fleisch oder sogar ganz ohne tierische Produkte gibt es im Ananda an der Acherstraße.

Im Café Von&zu gibt es leckere Gerichte aus aller Welt von denen viele sowohl vegetarisch als auch vegan sind.

Ebenfalls fündig werden Vegetarier und Veganer im veganen Café und Bistro Black Veg an der Adolfstraße. Snacks, Salate, Kaffeespezialitäten, Smoothies, wechselnde saisonale Angebote und hausgemachte Kuchen stehen auf der Speisekarte. Am Rande der Bonner Altstadt findet sich das vegetarische und überwiegend vegane Restaurant Mr & Mrs Humus. Hier gibt es frisches, selbstgebackenes Pitabrot, verschiedene Humusspeisen, Falafel und diverse Salate zum Mitnehmen und dort genießen. Hier geben wir einen Überblick über weitere vegane und vegetarische Restaurants in Bonn.

Diese Restaurants gibt es in der Nähe des Hauptbahnhofs

Wer in der Nähe des Hauptbahnhofs lecker essen möchte, kommt an der Pizzeria Tuscolo nicht vorbei. Das Kultrestaurant gibt es sowohl am Frankenbad als auch direkt am Bonner Münster.

Auf dem Kaiserplatz, nicht unweit vom Busbahnhof, hat das Casa del Gatto eine große Außenterrasse. Hier gibt es neben Kaffee und Kuchen auch Speisen aus dem Mittelmeerraum.

Kultstatus hat in Bonn die Pizzeria Cala-Dor, die am Bahnhof seit jeher eine Anlaufstelle für Nachtschwärmer ist. Hier gibt es auch noch bis in die frühen Morgenstunden Pizza. Weitere Imbisse und Restaurants für Nachtschwärmer in Bonn haben wir hier aufgelistet.

Rheinische Küche in der Innenstadt von Bonn

Echt bönnsche Spezialitäten bietet das Brauhaus Bönnsch an der Sterntorbrücke. Nach eigenen Angaben spiegelt das Brauhaus die rheinische Mentalität wieder und vermittelt rheinisches Lebensgefühl. Außerdem braut es sein eigenes Bonner Bier.