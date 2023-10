Essen gehen Das sind die besten Restaurants in Bonn

In Bonn gibt es eine Vielzahl an Restaurants mit indischer Küche - auch hier hat man die Qual der Wahl. Im Taj India Restaurant an der Kölnstraße kann man in prunkvoller Kulisse das reichhaltige Angebot genießen - auf der Karte stehen neben indischen Spezialitäten auch Pizza und Pasta. Ebenfalls hoch im Kurs steht in Bonn das Taste of India, das in Bonn ein nord- und ein südindisches Restaurant unterhält. Wer indische Küche mag, kommt auch am Restaurant Mogul in der Altstadt nicht vorbei. Hier gibt es eine große Auswahl an Currys mit verschiedenen Schärfegraden. Auch das Restaurant Indian Palace in Bad Godesberg erfreut sich großer Beliebtheit. Auch deshalb, weil im Indian Palace die Auswahl besonders groß ist: Von Pakoras zur Vorspeise über Tikkas oder Tandooris bis zu Desserts wie Raagula, Kulfi oder frischen Früchten mit Eis lässt das Indian Palace keine Wünsche offen.