Von Sushi-Meisterin Lifen Zhu Sushi-Restaurant Shinko eröffnet neu in Beuel

Seit zehn Jahren darf sich Lifen Zhu Sushi-Meisterin nennen. Nach vielen Stationen in Deutschland, darunter in Frankfurt am Main, Aschaffenburg, Düren und Wuppertal, hat die Chinesin jetzt in Bonn-Beuel ihr erstes eigenes Restaurant mit dem Namen Shinko eröffnet (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen asiatischen Restaurant in Bonn-Kessenich). Zuvor war in den Räumlichkeiten an der Oberen Wilhelmstraße, zwischen dem Beueler Zentrum und dem Beueler Bahnhof gelegen, neun Jahre lang das kroatische Restaurant Cro ansässig.