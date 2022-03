GA gelistet : Diese Biergärten in Bonn und der Region laden zum Verweilen ein

Biergärten sind für viele die besten Orte für laue Frühlings- und Sommerabende. Foto: Sven Hoppe/Symbolbild

Bonn Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen, viele Menschen zieht es da auf ein kühles Getränk in einen Biergarten. Wir geben einen Überblick, wo Sie in Bonn und Umgebung schöne Biergärten finden.

Zum Blauen Affen

Am Rande der Beueler Rheinaue liegt der Rheinpavillon "Zum Blauen Affen". Die Biertischgarnitur ist fächerförmig um den Pavillon angeordnet, der im Zuge der Bundesgartenschau 1979 entstanden ist. Neben Kölsch und Pils zeichnet sich der Biergarten durch sein "bayerisches Flair" aus. Weiß-blaue Maibäume im Münchener Stil und weiß-blaue Fahnen zieren das Gelände. Sitzplätze für 350 Personen bietet der Blaue Affe.

Öffnungszeiten und Kontakt

Bei schönem Wetter Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr, Sonntags von 11.30 bis 18 Uhr, Montags Ruhetag

Elsa-Brandström-Straße 74, 53227 Beuel

Tel. 0228 465307

haus-am-rhein.de/biergarten

Biergarten Parkrestaurant Rheinaue

800 Personen finden in dem großen Biergarten Parkrestaurant in erhöhter Lage im Rheinauenpark einen Platz.

Öffnungszeiten und Kontakt

Dienstag bis Samstags/Feiertags von 11 Uhr bis 21.30 Uhr, Sonntags von 11 bis 18 Uhr, Montags Ruhetag

Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bad Godesberg

Tel. 0228 374030

rheinaue.de

Alter Zoll

Der Biergarten am Alten Zoll liegt im Stadtgarten, direkt zwischen Uni-Hauptgebäude und Rhein. 15 Meter hoch ragt die leicht geneigte Mauer der Eckbastion am Rhein empor, die schon im 18. Jahrhundert eine Schlossterrasse war. Daneben liegt der heutige Biergarten. Neben verschiedenen klassischen Getränken wie Bier, Kaffee oder Cocktails bietet der Alte Zoll auch ein wechselndes Getränke-Sortiment. Zudem gibt es verschiedene Speisen und auch einige Angebote für Vegetarier und Veganer.

Öffnungszeiten und Kontakt

Montag bis Sonntag von 11 bis 0 Uhr

Brassertufer 1, 53111 Bonn

Tel. 0228 241243

alter-zoll.de

Bundeshäuschen

Direkt am Oberkasseler Rheinufer gelegen bietet das Bundeshäuschen rund 250 Sitzplätze. Die Terrasse ist immer geöffnet und umgeben von durchsichtigen Windschutzscheiben. Der neben dem Haus liegende Biergarten mit seinen 80 Plätzen ist nur bei schönem Wetter geöffnet. Wo heute das Bundeshäuschen steht, stand einst ein Wartehäuschen für die Passagiere der Fähre von Plittersdorf.

Öffnungszeiten und Kontakt

Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr, Montags Ruhetag

Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn

Tel. 0228 441103

bundeshaeuschen.de

Dreesens Biergarten

Vom Bundeshäuschen aus auf der anderen Seite des Rheins liegt "Dreesens Biergarten". Das "Weiße Haus am Rhein", wie es genannt wird, grenzt an das Landhotel an. Bereits seit mehr als acht Jahren gibt es den Biergarten. Neben Bier vom Fass oder verschiedenen Weinen werden auch Pasta und mediterran angehauchte Speisen angeboten.

Öffnungszeiten und Kontakt

ab 14. April: Dienstag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn

Tel. 0228 82020

rheinhoteldreesen.de

Schaumburger Hof

Seit über 250 Jahren empfängt der Schaumburger Hof in Bad Godesberg seine Gäste. Zunächst hieß das Gasthaus "Unter den Linden", bevor es 1900 in Würdigung an Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe, der dort häufig zu Gast war, umbenannt wurde. Im Schaumburger Hof erwarten die Besucher neben Biergartenklassikern auch saisonale Köstlichkeiten.

Öffnungszeiten und Kontakt

Montag bis Mittwoch geschlossen, Donnerstag und Freitag von 17 bis 22.30 Uhr, Samstags 12 bis 22.30 Uhr, Sonntags 12 bis 17 Uhr

Am Schaumburger Hof 10, 53175 Bonn

Tel.: 0228/9563529

schaumburger-hof.de

Rheinlust

Zu Füßen der Kennedybrücke liegt auf der Beueler Rheinseite die Rheinlust. Das Ausflugslokal wenige Meter vom Rhein entfernt an der Promenade bietet ein wechselndes Mittagsbuffet und eine saisonale Karte. Bereits seit über 20 Jahren gibt es den Biergarten.

Öffnungszeiten und Kontakt

Montag bis Freitag von 11 bis 1 Uhr, Samstags 10 bis 3 Uhr, Sonntags 10 bis 1 Uhr

Rheinaustraße 134, 53225 Bonn

Tel. 0228 467091

Biergarten Schänzchen

Das Schänzchen am Rosenthal war ursprünglich ein Teil des Römerlagers Castra Bonnensia, dem Legionslager an der Stelle Bonns. Im 19. Jahrhundert siedelte sich dort ein Ausflugslokal an. Bis heute bietet das Gartenlokal mit den Kastanien von März bis Oktober neben verschiedenen Getränken auch bayerische Spezialitäten wie Weißwurst, Schweinshaxen und Weißbier an.

Öffnungszeiten und Kontakt

Dienstag bis Samstag von 15 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr

Rosental 105, 53111 Bonn

Tel. 0228 9636529

facebook.com/biergartenschaenzchen

Waldrestaurant Waldesruh

Die Waldesruh ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel im Kottenforst. Dann nämlich lockt der Biergarten mit seinen 400 Plätzen und der Grillstation. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.

Öffnungszeiten und Kontakt

Montag bis Samstag ab 12 Uhr, Sonntag/Feiertags ab 11 Uhr geöffnet

Dorfstraße 62, 53343 Wachtberg

0228 325488

waldesruh.stripestyle.de

Zur Siegfähre

350 Plätze an der frischen Luft und 100 weitere im Inneren bietet der Biergarten "Zur Siegfähre". Zu Salaten und Schinken- oder Käseplatte kommen vorwiegend deftige warme Speisen wie Rumpsteak oder Schweineschnitzel. Für Vegetarier oder Veganer gibt es Angebote wie Folienkartoffeln oder Halloumi. Kennzeichen des Biergartens ist die namensgebene Siegfähre. Die nach eigenen Angaben älteste und einzige Einmannfähre Deutschlands, die "Sankt Adelheid", bringt Fußgänger, Radfahrer und Ausflügler von Troisdorf-Bergheim nach Bonn-Geislar innerhalb weniger Minuten über die Sieg.

Öffnungszeiten und Kontakt

Dienstag bis Samstag von 9.30 bis 22.30 Uhr, Sonntag von 9 bis 22 Uhr

Zur Siegfähre 7, 53844 Troisdorf

Tel.: 0228 475547

siegfaehre.de

Bahnhof Kottenforst

Im Sommer zieht es die Leute aus der gesamten Umgebung traditionell in den großen Biergarten im Grünen. Bei gutem Wetter ist er ein beliebtes Ziel für Radler, Spaziergänger und Reiter.

Öffnungszeiten und Kontakt

Dienstag bis Sonntag ab 11 Uhr, Montags Ruhetag

Bahnhof Kottenforst 8, 53340 Meckenheim

Tel. 02225 7322

waldgaststätte-bahnhof-kottenforst.de

Waldschänke "Im Zuschlag"

Verkehrsgünstig direkt ab der B56 gelegen, bietet die Waldschänke "Im Zuschlag" gutbürgerliche und mediterrane Küche. Der Name erinnert an die historische Bezeichnung der Waldparzelle. Für Kinder gibt es Spielgeräte und eine Wiese zum Spielen.

Öffnungszeiten und Kontakt

Mittwoch bis Freitag von 17 bis 22.30 Uhr, Samstag von 12 bis 22.30 Uhr, Sonntag ab 11 bis 21 Uhr

Schmale Allee 1, 53347 Alfter

0228 8540600

waldschaenke-im-zuschlag.de

Rheingold - Bad Honnef

Im Sommer empfiehlt sich ein Platz auf der Terrasse oder im rustikalen Biergarten vor dem Haus. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf den Yachthafen von Bad Honnef und die vorbeiziehenden Schiffe.

Öffnungszeiten und Kontakt

Täglich von 12 bis 14.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 22 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Rheinpromenade 6, 53604 Bad Honnef

02224 969840

rheingold-badhonnef.de

Rheinterrassen Widdig

Direkt am Rheinufer gelegen hat man vom Gastraum ebenso wie von der Terrasse oder dem Wintergarten aus einen schönen Blick auf den Rhein vom Herseler Werth bis zum Siebengebirge. Das Restaurant lädt mit einer moderne Küche zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten und Kontakt

Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Montag bis Freitag geschlossen

Römerstraße 99, 53332 Bornheim-Widdig

02236 922020

Waldhotel Rheinbach

Inmitten eines 17.000 Quadratmeter großen Parks gelegen, bietet das Waldhotel Rheinbach auch einen Biergarten, der von Mai bis September geöffnet ist und bodenständige bayerische Küche anbietet.

Öffnungszeiten und Kontakt

Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr, Montag bis Mittwoch Ruhetag

Ölmühlenweg 99, 53359 Rheinbach

02226 169220

waldhotel-rheinbach.de

Restaurant Assenmacher an der Doppelkirche

Direkt neben der bekannten Doppelkirche in Schwarzrheindorf befindet sich eine weitere kleine Sehenswürdigkeit: das Restaurant Assenmacher mit seinem Biergarten am Park der Kirche. Die Karte reicht von vegetarischen Gerichten über saisonale und regionale Kost bis hin zu einer Auswahl an Craft-Bieren.

Öffnungszeiten und Kontakt

Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr (bei trockenem Wetter), Montag und Dienstag Ruhetag

Stiftsstraße 2, 53225 Bonn-Schwarzrheindorf

0228 4298089

restaurant-assenmacher.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Biergärten in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich und die Biergärten subjektiv ausgewählt.

