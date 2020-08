Brauhotel am Markt : Bar Balthasar hat über 180 Craftbiere im Angebot

Posieren vor der „Wall of Beer“: Die Geschwister Felicitas B. und Oliver B. Fischer in der Bar Balthasar. Foto: Horst Müller

Bonn Die Bar Balthasar in der Brüdergasse in Bonn bietet ihren Gästen über 180 verschiedene Craftbiere an. Abgerundet wird die umfangreiche Getränkekarte mit deftigen Snacks wie Quesadillas, Nachos und Pommes.



Bar Balthasar

Craftbier-Bar im Brauhotel am Bonner Markt

Gastgeber

Seit Dezember 2018 die Geschwister Felicitas B. und Oliver B. Fischer

Räumlichkeiten

Rustikales Ambiente mit „Wall of Beer“ im Erdgeschoss und 45 Plätzen (sonst 60). Im Gewölbekeller Event-Raum mit zehn Plätzen (sonst 34)

Außenbewirtung

Terrasse vor dem Haus mit 32 Plätzen

Speiseangebot

Nachos mit Gouda und Crème fraîche überbacken für 4,90 Euro (Guacamole, Salsa oder Cheese Dipp je zwei Euro), Quesadillas (Tortilla-Wraps mit Käse) für 5,50 Euro, Pommes rot-weiß für vier Euro sowie Brezel, Erdnüsse oder Studentenfutter für zwei Euro

Getränkekarte

Mehr als 180 Craftbiere in Flasche oder Dose, z. B. Catch the Coconut von der Seven Mountains Brewery (0,33l) für acht Euro. Hinzu kommen acht ständig wechselnde Craftbiere vom Fass, etwa Germania obergärig (0,2l) für 1,50 Euro sowie Mango Maracuja Milkshake IPA von Ale Mania (0,3l) für 4,50 Euro.

Aktionen

„Hoppy“ Hour: Mi-So (19-20 Uhr) 50 Prozent auf fünf Fassbiere

Gäste

Bierliebhaber und internationales Publikum

Philosophie des Hauses

„Wir haben für jeden das passende Bier – ob süß, sauer, herb oder fruchtig und von hell bis dunkel“, sagen die Geschwister Fischer.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 14 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 2 Uhr, Sonntag von 14 bis 22 Uhr

Adresse

Brüdergasse 6, 53111 Bonn-Innenstadt, www.barbalthasar.de

Kontakt