Kombination aus Bastei und Pizzeria : Die „Basteria“ hat im Regierungsviertel eröffnet

Shellsons House & Kitchen Loft : Kochen in der ehemaligen Druckerei „Wir wollen den Spaß am Kochen in die Welt tragen – und das mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln und nachhaltigem Zubehör“, sagt Keven Muttschall. Seit Juli 2018 leitet er im Gewerbegebiet Bonn-Beuel an der Königswinterer Straße die Shellsons Kochmanufaktur, und jetzt hat er in der Bonner Altstadt das Shellsons House & Kitchen Loft frisch eröffnet.