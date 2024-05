Von Bohnen und Trauben Das „Beans & Grapes“ möchte Specialty Coffee in die Bonner Innenstadt bringen

„Ich möchte Specialty Coffee in die Bonner Innenstadt bringen“, erklärt die Jungunternehmerin ihr Konzept. „Von Anfang bis Ende hochwertig, direkt und fair gehandelte Bohnen, aus biologischem Anbau und hier vor Ort in kleinen Chargen schonend geröstet.“ Schnitzler arbeitet dafür mit zwei Kooperativen in Peru und Guatemala zusammen. Auf Anfrage können Kunden auch ihren eigenen Blend zusammenstellen und rösten lassen.