GA gelistet Diese Imbisse in Bonn haben Kultstatus

Seit 1998 gibt es den türkischen Imbiss "Nazar" in Bonn. Mittlerweile ist der Familienbetrieb sogar an zwei Standorten in Bonn vertreten. Döner und Lahmacun werden in selbst gebackenem Brot serviert, denn "Nazar" ist nicht nur Imbiss, sondern auch Bäckerei. Zudem stehen viele weitere türkische Spezialitäten wie Baklava und Simit auf der Speisekarte.