Kaffee als Lebenselixier Das „Café Elixier“ serviert Kaffeespezialitäten in der Bonner Nordstadt

Kürzlich hat das Ehepaar Emir Huremovic und Aleksandra Kopiczko sein erstes eigenes Lokal eröffnet – das Café Elixier am Kaiser-Karl-Ring (nahe Ecke Kölnstraße) in der Bonner Nordstadt. Sie lernte Hotelfachfrau im Bad Godesberger Ambassador Hotel, er Fachmann für Systemgastronomie bei Vapiano. Den Namen ihres Cafés erklärt der Gastgeber so: „Einmal natürlich Kaffee als Lebenselixier, als Zaubertrank, zum anderen ist das Wort fast wie eine Kombination aus unseren Vornamen Emir und Aleks.“