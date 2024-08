Frisch entdeckt Das Café „KaffeeFleck“ eröffnet im Thalia am Markt

Name und Konzept stammen ursprünglich aus der Mayerschen Buchhandlung – das erste Café eröffnete Anfang 2012 in der Kölner Filiale am Neumarkt. Nach dem Zusammenschluss der Mayerschen Buchhandelskette mit Thalia gibt es den KaffeeFleck inzwischen an 17 Standorten deutschlandweit, Bonn ist der neueste.