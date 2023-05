Bunt verzierte Zimtschnecken Cinnamood eröffnet Filiale in der Bonner Innenstadt

Gute Nachrichten für Zimtschnecken-Liebhaber: Die beliebte Kette „Cinnamood“, die in der Kölner Innenstadt regelmäßig für lange Schlangen sorgt, eröffnet ihre neueste Filiale in der Sternstraße in Bonn. Die Eröffnung wird am Samstag, 13. Mai, ab 11.30 Uhr bei Live-Musik und „Special free Drinks“ gefeiert. Ob klassisch mit Zimt- und Frischkäse-Topping, mit Obst oder in ausgefallenen, üppig verzierten Variationen: Bei dem Kölner Start-up ist die Zimtschnecke der Star.