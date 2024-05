Imbiss-Atmosphäre ist Vergangenheit „Cowboys Burger Saloon“ eröffnet im neuen Look

Ein schlafender Cowboy auf einem Metallfass an der Eingangstür – das war mehr als ein Jahrzehnt lang das Maskottchen des Cowboys Burger Saloon an der Bonner Beethovenhalle. Als Attrappe, versteht sich. „Wir haben ihn fünf Mal umgezogen in all den Jahren“, erzählt Inhaber Masi Vazirian. „Und immer wurden ihm die Schuhe geklaut.“