Frisch entdeckt Das Café „Tulip“ bietet feinste Kaffeespezialitäten und All Day Brunch

Der in der Emilia-Romagna geborene und aufgewachsene Tirelli hat in Salsomaggiore Terme eine Ausbildung mit Studium des Hotel- und Restaurantmanagements absolviert und mit Diplom abgeschlossen. Erste Sporen verdiente er sich im Sterne-Restaurant Coria in Caltagirone (Sizilien), danach arbeitete er auf Malta, in Spanien, England und zuletzt Australien.