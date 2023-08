Rückkehr des Bonner Klassikers Das „Dreesen – Café Giaccomo“ eröffnet am Bottlerplatz

Unter dem Namen „Dreesen – Café Giaccomo“ besinnt man sich nun wieder auf vergangene erfolgreiche Zeiten. Als Betriebsleiter im neuen, reanimierten Giaccomo fungiert Karim Admoun. „Der Name Giaccomo hat in Bonn einen hohen Wiedererkennungswert, der gleichzeitig auch hohe Erwartungen weckt“, sagt der 36-jährige Hotelfachmann, der unter anderem in der Schweiz, in Berlin und im Bonner Kameha Grand gearbeitet hat.