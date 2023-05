Neuer Standort Das „Himalayak“ serviert tibetische Spezialitäten

2010 eröffnete Jimba Sangmo mit ihren Söhnen Phuntsok Tsering und Tenzin Thinley in Bonn das tibetische Restaurant Himalayak an der Bornheimer Straße. Das kleine Speiselokal wurde innerhalb weniger Jahre zu einer beliebten Adresse für Freunde der tibetischen Küche und Kultur. Bereits seit einigen Wochen begrüßt das Himalayak seine Gäste an einem neuen Standort, und zwar an der Ecke Graurheindorfer Straße und Nordstraße, wo sich früher das Restaurant Peru Deputamare befand.