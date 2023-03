Franchise-Unternehmen aus dem Iran : Das „Atawich“ serviert Burger und Pizza

Erste Filiale in Deutschland: Betriebsleiterin Sabrina Laatsch im Atawich auf der Poppelsdorfer Gastromeile. Foto: Horst Müller

Poppelsdorf Auf der Poppelsdorfer Meile hat das Restaurant „Atawich“ eröffnet. Der Name des iranischen Franchise-Unternehmens setzt sich aus dem Namen des Inhabers, Ata Ghoutbi, und dessen Vorliebe für Sandwiches zusammen.

Seit ein paar Wochen bereits hat auf der Poppelsdorfer Gastromeile das neue Restaurant Atawich geöffnet – dort war zuletzt das Spago ansässig, und die meisten werden die Adresse noch mit dem Lokal Monte Cristo in Verbindung bringen. Nachdem die Räume einen neuen Fußboden und die Wände einen frischen Anstrich erhalten haben und auch die Sanitäranlagen komplett erneuert wurden, befindet sich dort nun Deutschlands erste Filiale von Atawich.

Das Franchise-Unternehmen stammt aus dem Iran, wo 80 Standorte existieren; das zweitgrößte Land bezogen auf die Zahl der Atawich-Filialen ist inzwischen die Türkei. In Deutschland sollen bis Ende dieses Jahres 15 Standorte aufgebaut sein, die nächsten Eröffnungen sind in Köln-Sülz, Köln-Niehl und Hürth geplant. In Bonn begrüßen Geschäftsführer Ali Roshanzamir und Betriebsleiterin Sabrina Laatsch die Gäste.