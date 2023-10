Restaurant im Kameha Grand Hotel Erik Schmitz ist der neue Küchenchef im „Ludwig‘s“

Aufgewachsen ist der 38-Jährige in der Nähe von Siegburg und wohnt derzeit in Lohmar. Nach seiner Ausbildung zum Koch arbeitete er neben anderen Stationen im Husarenquartier (Erftstadt), Landhaus Kuckuck (Köln) sowie in Berlin im Zwei-Sterne-Restaurant Facil. Schmitz verließ das Facil als Sous-Chef und ging zu Tim Raue in dessen Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin-Kreuzberg, wo er fünf Jahre lang arbeitete. Zuletzt kochte Schmitz im Ox & Klee am Kölner Rheinauhafen, das ebenfalls zwei Michelin-Sterne führt.