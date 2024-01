Cafés mit Frühstück Diese 11 Lokale in Bonn laden zum Brunchen ein

Frühstück, Mittagsessen, Torten, Cocktails - seit mehr als 20 Jahren bietet das Café Spitz Speisen und Getränke in Toplage, am Stadthaus, mitten in Bonn an. Jeden Sonntag und Feiertag gibt es ein All you can eat Frühstücksbuffet. Für 12,50 Euro pro Person lassen sich so viele Brötchen, Joghurt, Rührei, Würstchen und weitere Speisen bestellen wie Sie möchten. Getränke sind vom All you can eat ausgenommen.