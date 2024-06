GA gelistet Diese Restaurants in Bonn laden an Sommerabenden ein

Ein bisschen fühlen wie im Italienurlaub: Das bieten einige italienische Restaurants mit ihren Terrassen im Bonner Stadtgebiet, bei der Vielzahl stechen sicherlich die Restaurants von Tuscolo heraus, die in ihren Bonner Lokalitäten jeweils eine Terrasse am Münsterplatz und am Frankenbad haben, die im Sommer häufig eher an das unbeschwerte Treiben in Italien erinnert statt an das Rheinland.