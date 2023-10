Sternstraße/Friedensplatz „Épi Boulangerie & Patisserie“ eröffnet die vierte Bonner Filiale

Das Unternehmen Épi Boulangerie & Patisserie, ansässig in Köln, Düsseldorf und Bonn, eröffnet an diesem Samstag, 7. Oktober, um 9 Uhr seinen vierten Bonner Standort – in dem Eckhaus Sternstraße/Friedensplatz. Dort war früher jahrzehntelang die Parfümerie Hörsch ansässig und zuletzt eine Starbucks-Filiale.