GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten ein Weihnachtsmenü an

In Bonn und der Region bieten einige Restaurants Festessen an den Weihnachtstagen an. (Symbolfoto) Foto: DPA

Bonn/Region Zu Weihnachten gehört ein festliches Essen für viele Menschen dazu. Wer keine Lust hat, selbst zu kochen, kann sich auch von den Restaurants in Bonn und der Region bekochen lassen. Welche Restaurants ein Weihnachtsmenü anbieten.



Redüttchen

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bietet das Redüttchen in Bad Godesberg ein festliches Weihnachtsmenü an. Ab 12 Uhr gibt es einen Weihnachtslunch, ab 18 Uhr ein Weihnachtsdinner mit mehreren Gängen. Sowohl Lunch als auch Dinner werden in einer klassischen und einer vegetarischen Version angeboten. Auf der Karte stehen unter anderem Rotgarnelen, Wintertrüffel, Perlhuhn mit Maronen und gebackene Zartbitterschokolade zum Abschluss. Reservierungen können derzeit noch nicht vorgenommen werden.

Wo: Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn-Bad Godesberg

Wann: 25. und 26. Dezember, Lunch 12 bis 15 Uhr, Dinner ab 18 Uhr

25. und 26. Dezember, Lunch 12 bis 15 Uhr, Dinner ab 18 Uhr Kosten: Lunch: Drei-Gänge-Menü 69 Euro (vegetarisch 58 Euro, Wein-Begleitung 30 Euro), Vier-Gänge-Menü 83 Euro (vegetarisch 70 Euro, Wein-Begleitung 37 Euro)

Lunch: Drei-Gänge-Menü 69 Euro (vegetarisch 58 Euro, Wein-Begleitung 30 Euro), Vier-Gänge-Menü 83 Euro (vegetarisch 70 Euro, Wein-Begleitung 37 Euro) Dinner: Vier-Gänge-Menü 83 Euro (vegetarisch 70 Euro, Wein-Begleitung 37 Euro), Fünf-Gänge-Menü 97 Euro (vegetarisch 82 Euro, Wein-Begleitung 42 Euro)

Kontakt und Infos: 0228/68898840, willkommen@reduettchen.de www.reduettchen.de

Kameha Bonn

Nicht zu einem Dinner, aber zu einem Weihnachtsbrunch lädt das Kameha Grand Hotel am 25. und 26. Dezember ein. Neben dem festlichen Brunch-Buffet sind im Preis Champagner, Canapés in der Lobby und drei Live-Stationen enthalten. Vorreservierungen sind unter 0228/43345000 oder unter fb.bonn@kamehagrand.com möglich.

Wo: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn Wann: 25. und 26. Dezember, 12 bis 15 Uhr

25. und 26. Dezember, 12 bis 15 Uhr Kosten: 84 Euro pro Person, Kinder bis 6 Jahren begleiten ihre Eltern kostenfrei. Kinder von 7-12 Jahren zahlen die Hälfte.

84 Euro pro Person, Kinder bis 6 Jahren begleiten ihre Eltern kostenfrei. Kinder von 7-12 Jahren zahlen die Hälfte. Kontakt und Infos: 0228/43345000, info@kamehagrand.com, https://www.kamehabonn.de/gastronomie/

Godesburg

Einen festlichen Weihnachtsbrunch bietet die Godesburg an. Am 1. und 2. Weihnachtstag gibt es jeweils von 11 bis 14 Uhr ein Buffet, unter anderem mit Vorspeisen wie Rührei mit gebratenem Speck, Broten, Käse und Wurst, verschiedenen Pasteten, mit Hauptspeisen wie Rinderrücken, Wildschweinragout, gebratene Entenkeulen und Sauerbraten vom Hirsch sowie verschiedenen Desserts. Auch vegane und vegetarische Gerichte wie Waldpilzrisotto und ein veganer Cheesecake werden angeboten. Um Reservierung wird gebeten.

Wo: Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn Wann: 25. und 26. Dezember, jeweils 11 bis 14 Uhr

25. und 26. Dezember, jeweils 11 bis 14 Uhr Kosten: 63 Euro pro Person, 30 Euro für Kinder unter 10 Jahren

63 Euro pro Person, 30 Euro für Kinder unter 10 Jahren Kontakt und Infos: 0228/38678890, restaurant@godesburg-bonn.de, www.godesburg-bonn.de

Steigenberger Grandhotel Petersberg

Heiligabend mit Blick auf das Siebengebirge bietet das Steigenberger Grandhotel auf dem Petersberg in Königswinter. Das Heiligabend-Menü beginnt mit einem Champagner-Empfang, in Begleitung von Livemusik wird ein Vier-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung und einer Auswahl an Getränken serviert. Um Reservierung wird gebeten.

Wo: Petersberg, 53639 Königswinter

Wann: 24. Dezember, 18 Uhr

24. Dezember, 18 Uhr Kosten: 275 Euro pro Person

275 Euro pro Person Kontakt: 02223/74430, event@petersberg.steigenberger.de, www.steigenberger.de

Bundeshäuschen Bonn

Für alle, die Heiligabend lieber zuhause feiern, bietet das Bundeshäuschen Bonn in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsgans To-Go an. Wahlweise mit gebackenen Marzipanäpfeln, Apfelrotkohl, glasierten Maronen, Soße und Kartoffelklößen oder ohne Beilage. Die vorbestellte Gans kann am 24. Dezember zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr abgeholt werden.

Wo: Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn

Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn Wann: 24. Dezember, Abholung von 11.30 bis 14.30 Uhr

24. Dezember, Abholung von 11.30 bis 14.30 Uhr Kosten: 149 Euro (Komplettpreis)

149 Euro (Komplettpreis) Kontakt: 0228/441103, https://www.bundeshaeuschen.de/

Restaurant Kleinpetersberg

Das Restaurant Kleinpetersberg bietet an beiden Weihnachtsfeiertagen ein Mittagsbuffet und eine besondere Weihnachtskarte an. Serviert werden unter anderem Hirschragout, Spanferkel, Antipasti und hausgemachte Ravioli.

Wo: Austraße 46, 53179 Bonn

Austraße 46, 53179 Bonn Wann: 25. und 26. Dezember, Mittagsbuffet von 12 bis 15 Uhr, Abendkarte ab 17 Uhr

25. und 26. Dezember, Mittagsbuffet von 12 bis 15 Uhr, Abendkarte ab 17 Uhr Kosten: Buffet: 65 Euro pro Person

Buffet: 65 Euro pro Person Kontakt: 0228/345647, mail@kleinpetersberg.de, https://www.restaurant-kleinpetersberg.de/

Pauke Life

Gutbürgerliche Hausmannskost aus regionalen und saisonalen Produkten gibt es beim Kulturbistro Pauke Life. Zu Weihnachten erweitert das Bistro sein Sonntagsfrühstücksbuffet um einige weihnachtliche Leckereien. Geboten werden unter anderem frische Brötchen, diverse Antipasti, Rühreier mit Speck und selbst gebackene Waffeln. Eine Reservierung ist erforderlich.

Wo: Endenicher Straße 43, 53115 Bonn

Endenicher Straße 43, 53115 Bonn Wann: 26. Dezember von 11 bis 15 Uhr

26. Dezember von 11 bis 15 Uhr Kosten: 22 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder

22 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder Kontakt: 0228/97531750, info@pauke-bonn.de, https://www.pauke-life.de/

Waldau Gasthaus

Das Waldau Gasthaus bietet am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ein umfangreiches Weihnachts-Buffet an. Neben Hasenrücken und Wildpastete werden Schweinebratenfilet, gratinierte Kartoffeln und eine weihnachtliche Dessertkarte, auf der weder Spekulatiusmousse noch Zimteissterne und Christstollen fehlen dürfen, geboten. Um Reservierung wird gebeten.

Wo: An der Waldau 50, 53127 Bonn

An der Waldau 50, 53127 Bonn Wann: 25. und 26. Dezember jeweils 11 bis 15 Uhr

25. und 26. Dezember jeweils 11 bis 15 Uhr Kosten: 42,90 Euro pro Person, 18,50 Euro für Personen von 3 bis 13 Jahren

42,90 Euro pro Person, 18,50 Euro für Personen von 3 bis 13 Jahren Kontakt: 0228/20727000, info@waldau-restaurant.de, https://waldau-restaurant.de/

Konrad’s

Das Konzept des Konrad’s besteht aus französisch inspirierter Küche in Verbindung mit einem beeindruckendem Ausblick aus der 17. Etage des Marriott Hotels. Am 24. und 25. Dezember können Gäste zwischen einem 3- und einem 5-Gänge-Weihnachtsmenü wählen. Auf Anfrage ist auch ein vegetarisches Menü möglich. Eine Reservierung ist erforderlich.

Wo: Platz der Vereinten Nationen 4, D – 53113 Bonn

Platz der Vereinten Nationen 4, D – 53113 Bonn Wann: 24. und 25. Dezember, jeweils ab 18 Uhr

Kosten: 3-Gänge-Menü: 99 Euro, 5-Gänge-Menü: 129 Euro

3-Gänge-Menü: 99 Euro, 5-Gänge-Menü: 129 Euro Kontakt: 0228/280500, info@konrads-bonn.de , konrads-bonn.de

Ludwig’s im Kameha Grand Hotel

Auch im Ludwig’s können Gäste mit Blick auf den Rhein am 24. und 25. Dezember ein Weihnachtsmenü genießen. Angeboten werden ein 3- und ein 4-Gänge-Menü. Im 2. Gang kann jeweils zwischen Spaghetti-Tartufo, Barbarie-Entenbrust und Jakobsmuscheln gewählt werden. Eine Reservierung ist erforderlich.

Wo: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn Wann: 24. und 25. Dezember

24. und 25. Dezember Kosten: 3-Gänge-Menü: 89 Euro, 4-Gänge-Menü: 99 Euro

3-Gänge-Menü: 89 Euro, 4-Gänge-Menü: 99 Euro Kontakt: 0228/4334 9000, info@ludwigs-bonn.de, ludwigs-bonn.de

Rohmühle

Direkt am Rhein und in den historischen Mauern des "Bonner Bergwerks- und Hütten-Vereins" liegt die Rohmühle. Hier können Gäste am 25. und 26. Dezember jeweils von 9.30 Uhr bis 16 Uhr ausgiebig brunchen. Eine Reservierung ist erforderlich.

Wo: Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn

Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn Wann: 25. und 26. Dezember, 9.30 bis 16 Uhr

Kosten: Kinder bis 4 Jahre kostenfrei, 5 bis 11 Jahre 5 Euro pro Kind, ab 12 Jahren 79 Euro

Kinder bis 4 Jahre kostenfrei, 5 bis 11 Jahre 5 Euro pro Kind, ab 12 Jahren 79 Euro Kontakt: 0228/4100707, info@rohmuehle.com, www.rohmuehle.com

Rolandsbogen

Am 25. und 26. Dezember bietet das Restaurant Rolandsbogen zwei Weihnachtsmenüs an, die Gäste am Kaminfeuer genießen können. Um Reservierung wird gebeten. Eine Vorbestellung der Menüs ist nicht notwendig.

Wo: Rolandsbogen 0, 53424 Rolandswerth

Rolandsbogen 0, 53424 Rolandswerth Wann: 25. und 26. Dezember

25. und 26. Dezember Kosten: 3-Gänge Menü ab 45 Euro, 4-Gänge Menü ab 58 Euro

3-Gänge Menü ab 45 Euro, 4-Gänge Menü ab 58 Euro Kontakt: 02228 / -372, info@rolandsbogen.de, rolandsbogen.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Restaurants, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt ein Restaurant in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)