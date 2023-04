Frisch entdeckt Das „Madame Croissant“ bringt französisches Café-Flair nach Bonn

Die Croissants werden in einer Bäckerei in Servon-sur-Vilaine in der Nähe von Rennes vorproduziert und in den Geschäften in Köln und Bonn im Ofen gebacken und vielfältig belegt. Es gibt insgesamt 13 Kreationen, davon fünf herzhafte und acht süße Varianten – darunter zwei vegane Croissants, und zwar „Schoko“ (Mousse au chocolat, getrocknete Erdbeeren, Pistazien) und „Oreo“ (Oreo-Crème und Oreo-Streusel) für jeweils 3,90 Euro.