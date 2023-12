Zu Ehren des Großvaters Das Restaurant „Theodor‘s“ serviert Gerichte mit französischer Inspiration

Jana Benson (29) erlangte an der Cologne Business School ihren Master in Wirtschaftspsychologie und arbeitete danach im Personalwesen, etwa in der Logistikbranche. Sie hat die Restaurantleitung inne. „Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der sich jeder wohl fühlt“, sagt Jana Benson. „Aber auch mehr Sichtbarkeit für das Handwerk des Kochs durch die offene Küchenfront. Wir stehen zwar für gehobene Küche, wollen aber bekannte Barrieren abbauen – so gibt es bei uns zum Beispiel keine weißen Tischtücher.“