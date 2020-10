GA gelistet : In diesen Restaurants in Bonn und der Region kann man draußen sitzen

Viele Gastronomen in Bonn und der Region nutzen in diesem Jahr Heizstrahler, um weiterhin Plätze im Freien anzubieten. Foto: obs/Quelle: METRO Deutschland

Service Bonn/Region Der Herbst ist da und ein Restaurantbesuch im Freien wird zunehmend ungemütlicher. Doch es gibt einige Gastronomen in Bonn und der Region, die auch im Herbst Plätze im Außenbereich anbieten. Ein Überblick.



Möglichst draußen sitzen und viel lüften - das wurde den Gastronomen und deren Besuchern bisher geraten. Doch mittlerweile hat sich der Sommer verabschiedet und das Draußensitzen wird zunehmend ungemütlicher. Viele Gäste wollen in der Corona-Krise nicht in geschlossenen Räumen sitzen. Die Aussicht auf niedrige Temperaturen befeuert die Diskussion um Heizstrahler für gastronomische Betriebe. Sie gelten als Umweltsünde und sind deshalb in vielen NRW-Kommunen verboten.

Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, hat keine Einwände gegen einen vorübergehenden Betrieb elektrischer Heizstrahler in der Gastronomie. „Für eine Übergangszeit - etwa bis es einen Corona-Impfstoff für die breite Bevölkerung gibt - ist der Einsatz von Heizpilzen vertretbar“, sagte Messner der Funke Mediengruppe. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) appellierte kürzlich an die Kommunen, die Verbote vorübergehend aufzuheben.

In Bonn und der Region gibt es kein derartiges Verbot. Wie die Stadt Bonn bereits Anfang September mitteilte, wird sie zudem die gebührenfreie Nutzung der Flächen für die Außengastronomie bis zum 31. März 2021 verlängern. Zum Schutz der Gäste haben Gastronomen die Möglichkeit, mobile Dächer oder Wände und auch Heizpilze zu installieren. Viele Gastronomen in der Bonner Region möchten so auch im Herbst und Winter einen Restaurantbesuch im Freien ermöglichen.

In diesen Restaurants in Bonn und der Region kann man weiterhin draußen sitzen:

Gastronomie in Bonn

Casbah

Das mediterrane Restaurant mit Barbetrieb am Bottlerplatz (ehemals Giacomo) stellt derzeit eine verlängerte Außengastronomie mit Heizstrahlern und Decken bereit. Vom Frühstück bis zum Abendessen bietet das Casbah alles an. Der Fokus liegt laut den Betreibern auf regionalen Lebensmitteln und einem nachhaltigen Konzept. Unklar ist, wie lange die Gastronomie im Freien angeboten werden kann.

Adresse: Bottlerplatz 10, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9 bis 0 Uhr

Kontakt: 0228 9695408

Lamme Goedzak

Bereits ganzjährig steht ein Pavillon vor dem Restaurant in der Bonner Südstadt, doch nun soll ein beheiztes Zelt hinzukommen und den Restaurantbesuch im Herbst und auch Winter angenehm machen. „Auf die Zusage der Stadt Bonn haben wir nur gewartet“, erklärt eine Mitarbeiterin des Lamme Goedzak. Das Zelt sei schon bestellt.

Adresse: Argelander Str. 86, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 bis 0 Uhr

Kontakt: 0228 9212400

Café Blau

Das Café Blau mit großem Außenbereich ist ein Szenetreff für Bonner Studierende, aber auch unter allen anderen Bonnern erfreut es sich großer Beliebtheit. Damit die Gäste nicht frieren, hat das Restaurant, welches gleichzeitig Café und Bar ist, Heizstrahler aufgestellt. Sie sollen über den ganzen Winter eingesetzt werden.

Adresse: Franziskanerstraße 9, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 1 Uhr und Sonntag, 9 bis 19.30 Uhr

Kontakt: 0228 650717

L’Osteria

Die L’Osteria am Rheinwerk verfügt über einen Außenbereich, der vor allem im Sommer gut frequentiert ist. Nun soll dieser auch im Winter partiell genutzt werden. In welchem Ausmaß und wie lange stünde laut der Managerin aber noch nicht fest. Die Filiale in der Bonner Innenstadt denkt über eine Überdachung mit Heizstrahlern nach. Konkrete Pläne gibt es bislang noch keine.

Adresse: Portlandweg 4, 53227 Bonn; In der Sürst 3, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: L’Osteria Bonn Rheinwerk: Montag bis Samstag, 11 bis 0 Uhr, Sonn- und Feiertag, 12 bis 0 Uhr; L’Osteria Innenstadt Bonn: Montag bis Donnerstag, 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag, 11 bis 0 Uhr, Sonntag, 12 bis 23 Uhr

Kontakt: Rheinwerk: 0228 98148488, Innenstadt: 0228 29975588

Café Spitz

Das Café Spitz am Stadthaus bietet Spezialitäten der mediterranen Küche. Zum größeren Komfort der Gästen stellt es einen Außenbereich zur Verfügung, der in den Wintermonaten mit zwei Heizstrahler ausgestattet ist. Über weitere Heizstrahler wird derzeit noch beraten.

Adresse: Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag, 9 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag, 9 bis 2 Uhr

Kontakt: 0228 697430

Piazza San Paolo

Die Piazza San Paolo in Lengsdorf stellt sich mit zwei Heizstrahlern für die Wintersaison auf.

Adresse: Lengsdorfer Hauptstraße 14, 53127 Bonn-Lengsdorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag, 12 bis 14.30 und 18 bis 22.30 Uhr sowie Samstag, 18 bis 22.30 Uhr

Kontakt: 0228 258596

San Marino

Die Pizzeria San Marino ist für den Winter mit Heizstrahlern für den Außenbereich gerüstet und erlaubt den Gästen, ihre Speisen an der frischen Luft zu genießen.

Adresse: Königswinterer Straße 717, 53227 Bonn-Oberkassel

Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 14.30 und 17 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228 441965 und Bühne (an der Oper Bonn) 0228 60889443

Ristorante Pizzeria da Giovanni

Italienische Küche gibt es auch im Ristorante Pizzeria da Giovanni in Beuel. Das Restaurant verfügt über eine große Außenterasse und bietet seinen Gästen über den Winter ein beheiztes Zelt.

Friedrich-Breuer-Straße 65, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 - 14.30 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228 - 461279

Herr Lehmann

Hausgemachte Burger und Steaks und Cocktails bietet das Restaurant Herr Lehmann in der Bonner Innenstadt. Wer sein essen gerne an der Luft verzehren möchte, kann den hauseigenen Wintergarten mit Kissen, Decken und Heizstrahlern aufsuchen.

Adresse: Budapester Str. 11, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 2 Uhr und Sonntag 17 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228 965595777

Gastronomie in der Region

Blaue Sau in Bad Honnef

Die Blaue Sau in Bad Honnef verfügt über einen großen Außenbereich, der den Gästen auch in der kalten Jahreszeit zur Verfügung gestellt werden soll. Die Heizpilze sorgen für eine zusätzlich entspannte Atmosphäre in der kalten Jahreszeit.

Adresse: Lohfelder Str. 22, 53604 Bad Honnef

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag (Dienstag Ruhetag), 16 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag, 12 bis 1 Uhr und Sonntag, 12 bis 23 Uhr

Kontakt: 01511 7904470

Casbah in Siegburg

Auch das Casbah in Siegburg ermöglicht den Gästen ein Restaurantbesuch im Freien. Dank Markisen mit Heizstrahlern sowie Decken kann auch bei kühleren Temperaturen das mediterrane Angebot mit vielen vegetarischen und veganen Speisen im Außenbereich genossen werden.

Adresse: Markt 35, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11 bis 0 Uhr, Sonntag, 12 bis 0 Uhr

Kontakt: 02241 9592999

Ristorante Remise in Siegburg

Das italienische Restaurant Remise verschreibt sich der gehobenen italienischen Küche bietet aber auch Saisonales und Aktionen an. In den Monaten Oktober und November können sich Gäste diverse Wildgerichte, ab Dezember ein Weihnachts-Menü bestellen. Im Innenhof können es sich Gäste mit Heizstrahlern auch draußen gemütlich machen.

Adresse: Haufeld 2a, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr

Kontakt: 02241 503 03

Restaurant Cox im Waldhotel Rheinbach

Mediterrane Küche, dazu erlesene Spezialitäten aus der Region: Das gibt es im Restaurant Cox im Waldhotel Rheinbach. Damit die Gäste draußen nicht frieren müssen, gibt es einen überdachten Hof mit Heizstrahlern.

Adresse: Ölmühlenweg 99, 53359 Rheinbach

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Kontakt: 02226 169 220

anno17 in Siegburg

Kulinarische Köstlichkeiten erwarten die Gäste in den ehemaligen Abteistuben, in denen die Gastronomie anno17 beheimatet ist. Anders als in den letzten Jahren gibt es in den Wintermonaten aufgrund der Heizpilze nun die Möglichkeit, draußen zu speisen.

Adresse: Bergstraße 26, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: Montag 18 bis 23 Uhr, Dienstag bis Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag 10 bis 23 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Kontakt: 02241 2517160

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen ein Restaurant? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)