Frisch entdeckt Die „Trattoria La Pecora Nera“ trägt italienisches Flair in die Südstadt

Simone Lilliu und seine Partnerin Roxanna Kutschke lernten sich bei ihrer gemeinsamen Kochausbildung im Sassella in Kessenich kennen und wurden ein Paar. Sie schloss ihre Ausbildung in der Kölner Flora ab und bildete sich anschließend als Ernährungsberaterin weiter. Er kochte danach unter anderem im Redüttchen in Bad Godesberg, im Sterne-Restaurant „Bros.“ in Lecce (Apulien) und zuletzt war er stellvertretender Küchenchef im Kölner Sterne-Restaurant Puls von Daniel Gottschlich.