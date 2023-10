Frisch entdeckt Das „Ristorante Da Sinisa“ serviert italienische Hausmannsküche

Salatik stammt aus Serbien und kocht seit über zwei Jahrzehnten im Rheinland italienische Küche. In Hennef-Uckerath führte er eine Osteria und arbeitete dann in verschiedenen Häusern. Dass die einstige Prominenten-Pizzeria La Strada mit der Außenterrasse seit einiger Zeit einen neuen Pächter suchte, habe ihn gereizt. „Ich will mir hier mit meiner Frau etwas aufbauen“, sagt Salatik.