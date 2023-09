Neue Chefin im Traditionslokal Marcella De Marchi ist die neue Inhaberin des „Maternus“

Das Wort „legendär“ wird heutzutage inflationär verwendet. Bezogen auf das Restaurant und Weinhaus Maternus im Zentrum von Bad Godesberg darf guten Gewissens von einem legendären Lokal gesprochen werden. Die Wirtin Ria Maternus (1914 bis 2001) war schon zu ihren Lebzeiten eine Legende. Und in den Jahrzehnten, in denen Bonn Bundeshauptstadt und Bad Godesberg Diplomaten-Hochburg waren, da galt das Maternus als obligatorische gastronomische Adresse für Spitzenpolitiker aus dem In- und Ausland.