Neue Inhaber im „Dreizehn Linden“ Frische und regionale Küche im traditionsreichen Gasthaus

Oliver und Constanze Weiß leiteten zehn Jahre lang das Restaurant Assenmacher an der Doppelkirche von Schwarzrheindorf. Jetzt sind die Eheleute innerhalb des Stadtbezirks Beuel umgezogen, und zwar ins traditionsreiche Gasthaus Dreizehn Linden in Niederholtorf. Den Umzug darf man im doppelten Sinn wörtlich nehmen: Die neuen Gastgeber wohnen privat im Obergeschoss des Hauses an der Löwenburgstraße.