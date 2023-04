Frisch entdeckt Das „Nomiya Ramen & Drinks“ bringt japanisches Flair auf den Münsterplatz

Der 29-jährige Gastronom Nino Wang betreibt in Leverkusen bereits zwei Sushi-Restaurants, und demnächst hat er auch in Bonn einen Standort an exponierter Stelle. Am Dienstag, 11. April, soll das „Nomiya Ramen & Drinks“ am Bonner Münsterplatz eröffnen, gleich gegenüber dem Beethoven-Denkmal und dem Midi. Zuvor waren dort für kurze Zeit das Poccino und für eine noch kürzere Zeit das Nachfolger-Lokal Mallorca ansässig.