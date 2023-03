Frisch entdeckt : Das „Well Kitchen“ verspricht Wellness in der Küche

Das „Well Kitchen“ verspricht Wellness in der Küche

Well ist die Abkürzung von Wellness: Inhaber Andreas Gerwing (rechts) und Betriebsleiter Jakob Harney wollen, dass sich ihre Gäste wohlfühlen. Foto: Horst Müller

Poppelsdorf Andreas Gerwing, Leiter des „Schwerelos“ in Beuel, hat das „Well Kitchen“ auf der Poppelsdorfer Gastromeile eröffnet. Well ist die Abkürzung von Wellness und steht dafür, dass Gäste sich rundum wohl fühlen sollen.

Seit 2015 leitet Andreas Gerwing an der Pützchens Chaussee im Beueler Osten das Schwerelos, eine Kombination aus Restaurant, Event-Location und Catering. Den bisherigen Untertitel zum Schwerelos, den Begriff Well Kitchen, hat er nun abgekoppelt und seinem neuen Restaurant als Eigennamen verliehen.

Im früheren mexikanischen Restaurant Cancun Story auf der Poppelsdorfer Gastromeile (schräg gegenüber dem Botanischen Garten) hat Gerwing nach sechs Monaten Kernsanierung, Umbau und Einrichtung das Well Kitchen eröffnet; als Betriebsleiter fungiert Jakob Harney. „Well ist eine Abkürzung von Wellness, wir wollen, dass sich all unsere Gäste wohlfühlen“, erklärt Inhaber Gerwing das Konzept. „Wir kombinieren frischeste Zutaten und smarte Rezepte mit der Lust an der Gastfreundschaft.“