Frisch entdeckt : Italienische Tapas im „Bagatella“

Nachfolger von Obst Orth : Der Biohof Bursch präsentiert sich auf der Feinkostmeile in Bonn-Endenich Das Demeter-Unternehmen Biohof Bursch aus Bornheim-Waldorf ist jetzt auch auf der Feinkostmeile Knauber in Bonn-Endenich präsent und tritt damit die Nachfolge von Obst Orth an. Nach 30 Jahren an diesem Standort ging die Ära Orth zu Ende.