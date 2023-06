Inklusives Restaurant Das Restaurant im Haus Müllestumpe hat nach drei Jahren Pause wieder eröffnet

Das idyllisch im Grünen gelegene Haus in Graurheindorf stammt aus dem Jahr 1911, die Ursprünge reichen aber bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Der Name „Müllestumpe“ (Mühlenstumpf) bezieht sich auf einen Mühlensockel schräg gegenüber, das Überbleibsel einer 1831 dort errichteten Windmühle.