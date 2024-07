Im ehemaligen „Herr Lehmann“ Das Restaurant „Olivenzweig“ serviert orientalische Spezialitäten

Inhaber Ziad Badria führt seit neun Jahren in Bad Godesberg das Speiselokal Damaskus Haus. Der Innenraum im Olivenzweig besticht durch einen polierten Granitboden, Lederpolstersessel in Beige und Olivgrün, in Ägypten handgefertigte, kunstvoll verzierte Kupferplatten an den Wänden und Säulen sowie Tische mit zu Ornamenten geschnitzten Buchenholzplatten unter Glas. Die gleiche Holzornamentik findet sich in der Deckenverkleidung wieder. Auf jedem Tisch steht eine kleine Rosmarinpflanze, und der namensgebende Olivenzweig findet sich vielfach an den einzelnen Olivenbäumchen.