GA gelistet : Diese Salatbars gibt es in Bonn

Bonn Gesund, bunt und knackig: Salate und Bowls erfreuen sich großer Beliebtheit und sorgen für den gesunden Vitaminkick. Dass gesund nicht langweilig sein muss, beweisen die Kreationen der Bonner Salatbars. Eine Übersicht.

Salat & Freunde im Dotty’s

Einfach per App vorbestellt und pünktlich zur Mittagszeit frisch abgeholt: Das ist das Pick-Up-Konzept von Salat&Freunde. Salate und Wraps können bis 10.30 vorbestellt und dann am tagesaktuellen Standort zwischen 12 und 13 Uhr abgeholt werden, teilt das Unternehmen mit. Der Salat-, Bowl- und Wrap-Lieferant der Telekom-Baskets hat zahlreiche Variationen im Angebot.

Dean&David

Supasalad

Wem die grüne Salatgrundlage nicht sättigend genug scheint, kann diese bei Supasalad zu 50 oder 100 Prozent mit frischer Pasta ersetzen. Zusätzlich zu der Salattheke, an der Gäste eigene Salatkreationen erschaffen, und den Salat Favoriten gibt es außerdem eine Auswahl an frisch gebackenen Paninis.

MaKE

Saisonale Highlights und beliebte Klassiker können bei Make ganz einfach online bestellt werden. Gäste haben die Möglichkeit, alle Zutaten der Salate und Bowls nach Belieben auszutauschen oder andere Zutaten hinzuzufügen. Zudem können Gäste ihren eigenen Wunschsalat mischen. Salatliebhaber können die Salate an einen beliebigen Ort liefern lassen oder selbst in der Filiale abholen. Von veganem Gyros bis Surf and Turf werden hier alle Geschmäcker fündig.

Cassius Garten

