Shellsons House & Kitchen Loft : Kochen in der ehemaligen Druckerei

Jetzt auch in der Bonner Altstadt: Koch und Ernährungsberater Keven Muttschall hat das Shellsons House & Kitchen Loft eröffnet. Foto: Horst Müller

„Wir wollen den Spaß am Kochen in die Welt tragen – und das mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln und nachhaltigem Zubehör“, sagt Keven Muttschall. Seit Juli 2018 leitet er im Gewerbegebiet Bonn-Beuel an der Königswinterer Straße die Shellsons Kochmanufaktur, und jetzt hat er in der Bonner Altstadt das Shellsons House & Kitchen Loft frisch eröffnet.

Früher war in den Räumlichkeiten an der Breite Straße sechs Jahrzehnte lang die Druckerei Tempelhoff ansässig. Seit zwei Jahren nutzt Paul Ahrens von House & Living die drei Ebenen mit insgesamt 280 Quadratmetern als Möbel-Showroom. Die oberen beiden Ebenen fungieren als Co-Working-Space sowie als Kulisse für Podcaster, während Keven Muttschall hauptsächlich die unterste Ebene bespielt.

„In Beuel liegt der Schwerpunkt auf Kochkursen, für die man sich auch als Einzelperson oder Pärchen Wochenende für Wochenende anmelden kann“, erläutert der 30-jährige Koch und Ernährungsberater das Konzept. An der neuen Adresse in der Bonner Altstadt stehen Team-Events, Firmenfeiern oder Geburtstagspartys für Gruppen ab 15 Personen im Mittelpunkt.

Der stimmungsvolle Raum besticht durch alte Backsteinwände, lange Esstafeln aus alter und neuer Eiche, Vintage-Schreibtische, Eisenträger sowie kuschelige, bunte Samtpolster-Sessel. Gearbeitet wird mit mobilen Induktionskochplatten, die entsprechend variabel positioniert werden können.

Keven Muttschall und sein Team verwenden ausschließlich Bio-Zutaten, „und diese stammen zu 95 Prozent vom Beueler Bioladen Momo“. Zur Nachhaltigkeit gehört auch passendes Küchen-Equipment: So sind die Solinger Messer mit Griffen aus recyceltem Meeresplastik versehen, ebenso Pfannenwender, Kugelausstecher oder auch Kochpinzetten. Dieses Zubehör kann man in Shellsons House & Kitchen Loft außerdem erwerben – wie die komplette Einrichtung. „Alles, was hier steht, kann man kaufen, vom Kerzenständer über den Sessel bis zum Esstisch“, sagt Muttschall.

Ebenfalls im Sortiment sind mehrere Produkte von Bienenwixe, einem Unternehmen aus Much im Oberbergischen Land: Beispielsweise Wabenbrause (Kräuterlimonade mit Manuka-Honig), Liquid Gold (Gin mit Honiglikör) sowie Naturkosmetik-Artikel mit Honig. Mit einem Teil ihrer Einnahmen unterstützt Bienenwixe ein Streuobstwiesen-Projekt. Muttschall: „Damit die Kinder lernen können, dass Obst nicht im Regal wächst.“