Neues Leben im Pavillon Gastronomen-Ehepaar Sieger baut Kiosk zum Café um

Durch die verheerende Flut an der Ahr im Juli 2021 verlor das Gastronomen-Ehepaar Regina und Stephan Sieger zwei Lokale, fünf Fahrzeuge und ihre private Wohnung. In Bonn wagten die Eltern einer elfjährigen Tochter einen Neuanfang und eröffneten im Januar 2023 einen Kiosk in der Hälfte eines Pavillons aus den 1950er Jahren, gelegen auf der Ortsgrenze zwischen Lengsdorf und Duisdorf. In der anderen Hälfte des Pavillons war bis vor kurzem noch ein Friseursalon untergebracht. Als dieser auszog, übernahmen die Siegers den kompletten Pavillon, entfernten die Trennwand und bauten ihren Kiosk zu einem gemütlichen Café samt Imbiss mit Tischbedienung aus. Die Eröffnung des neuen „Siegers Kiosk Café“ wurde am 8. April gefeiert.