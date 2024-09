GA gelistet Diese Tapas-Bars in Bonn laden zum Schlemmen ein

Tagsüber ist Der Spanier Bistro und Geschäft, abends verwandeln sich die Räumlichkeiten in ein Restaurant und Kulturlokal. Das Besondere an diesem Lokal ist, dass Gäste gewissermaßen in einem bestuhlten Geschäft sitzen. Dort kann es auch mal ein wenig enger werden, doch gerade das macht den Spanier so besonders. Verkauft werden ausschließlich typische und qualitativ hochwertige Produkte aus Spanien. Von Oliven bis Muscheln erwarten Gäste zahlreiche warme und heiße Tapas.