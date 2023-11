GA gelistet Kinderfreundliche Restaurants in Bonn und Umgebung

Das Siegburger Restaurant „Chinesische Mauer“ bietet ein Buffet und Speisen à la carte. Neben asiatischen Klassikern, die sich Gäste am Buffet auch in eigener Zusammenstellung braten lassen können, gibt es auch Pommes, Eis und Pudding. Das Restaurant ist in einen Innenbereich und Außenbereich mit Terrasse gegliedert. Im Restaurant gibt es einen separaten Spieleraum sowie einen Wickelraum. Das Spielezimmer ist mit Teppich ausgelegt, verfügt über eine Rutsche und Klettermöglichkeiten und wird mit einer Kamera überwacht.