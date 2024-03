Weingenuss in der Bonngasse In der „Wein Galerie“ können Gäste aus fast 100 Weinen wählen

Schon der alte Name „La Piccola“ spielte auf die gemütliche Enge an: Die kleine italienische Pizzeria in der Bonngasse, zehn Schritte vom Marktplatz entfernt, war von 1982 bis Ende 2021 eine gastronomische Institution im Herzen von Bonn. Nach einer Kernsanierung sowie vier Monaten Umbau und Einrichtung hat jetzt dort die Wein Galerie eröffnet.