Zweiter Standort des Cafés : „Der Kaffeeladen Bonn“ öffnet in der Friedrichstraße

Bonn Carola Zipper hat einen weiteren Standort des „Kaffeeladen Bonn“ eröffnet. Neben dem Café in Beuel sind die frisch gerösteten Kaffeespezialitäten nun auch in der Bonner Innenstadt zu finden.

Kaffeeladen Bonn in der City

„Eigentlich wollte ich schon mit meinem ersten Laden hier in die Friedrichstraße – und jetzt hat es endlich geklappt.“ Carola Zipper leitet seit 2013 in der Oberen Wilhelmstraße in Beuel den Kaffeeladen Bonn, eine Kombination aus Café und Rösterei. Jetzt hat die Chefin nach Umbau und Renovierung einen weiteren Standort eröffnet, und zwar in einem früheren Uhren- und Schmuckgeschäft in der besagten Friedrichstraße im Bonner Zentrum.