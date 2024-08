Ranking von „Hello Fresh“ So teuer sind Bonner Burger im NRW-Vergleich

Trotz des starken Preisanstiegs können die Burger der Bundesstadt im NRW-Vergleich mühelos mithalten. So kosten die Bonner Varianten im Durchschnitt 1,19 Euro weniger als in Dortmund und Köln, 64 Cent weniger als in Düsseldorf und immerhin 22 Cent weniger als in Essen. Bei den veganen Burgern fällt Bonn ins Mittelfeld des Vergleichs: Hier zahlen Burgerliebhaber in Essen und Düsseldorf etwas weniger als in Bonn.